Nieuwbouw woning en bijgebouw in Schijndel aangevraagd

Op Grote Braeck kavel 9 in Schijndel is een vergunning aangevraagd voor de bouw van een woning en bijgebouw. De gemeente Meierijstad heeft de aanvraag op 17 augustus 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft nieuwbouw op kavel 9 van Grote Braeck in Schijndel. Het gaat om zowel een huis als een bijgebouw. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3947.

De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen acht weken. Mocht meer tijd nodig zijn, dan kan deze termijn één keer met zes weken worden verlengd. Ook kan de beoordeling worden uitgesteld als er aanvullende informatie van de aanvrager nodig is.