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Verbouwing en nieuw bijgebouw in Sint-Oedenrode aangevraagd

Vandaag om 10:02

In Sint-Oedenrode is een aanvraag ingediend om een woonhuis te verbouwen en een bijgebouw te bouwen aan de Hoogstraat.

Gevonden voor jou

Op 18 augustus 2026 heeft de gemeente Meierijstad een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om plannen om een woonhuis te verbouwen en een bijgebouw te realiseren op het adres Hoogstraat 9 in Sint-Oedenrode.

De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen acht weken, maar deze termijn kan worden verlengd met zes weken of worden opgeschort als er aanvullende informatie nodig is. Het zaaknummer van deze aanvraag is OW-2026-3967.

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