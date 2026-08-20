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Standplaats aangevraagd voor frietverkoop in Erp

Vandaag om 10:02

Er is een aanvraag ingediend voor een standplaatsvergunning in Erp. Het gaat om de verkoop van friet en snacks op vrijdagmiddag aan de Antoniusstraat.

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De gemeente Meierijstad heeft op 18 augustus 2026 een verzoek ontvangen voor een vergunning om een standplaats in te richten. De aanvraag betreft de verkoop van friet en snacks op vrijdagmiddag aan de Antoniusstraat, ter hoogte van een ongenummerd perceel.

De gemeente behandelt de aanvraag binnen acht weken, tenzij er aanvullende informatie nodig is of de termijn eenmalig wordt verlengd met zes weken. Het dossier is geregistreerd onder zaaknummer ST-2026-3972.

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