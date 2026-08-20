Advertentie
Ouderenfestival krijgt toestemming in Geldrop
Vandaag om 10:07
Het Ouderenfestival mag op 26 september plaatsvinden aan Grote Bos 8 in Geldrop. Het evenement duurt van negen uur ’s ochtends tot zeven uur ’s avonds.
De gemeente Geldrop-Mierlo heeft op 12 augustus toestemming gegeven voor het Ouderenfestival. Het festival wordt gehouden aan Grote Bos 8 in Geldrop en is bedoeld om ouderen een gezellige dag te bezorgen.
Het evenement zal plaatsvinden op zaterdag 26 september 2026 en duurt van negen uur ’s ochtends tot zeven uur ’s avonds. Het is nog niet bekend hoeveel bezoekers worden verwacht of wat er precies op het programma staat.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie