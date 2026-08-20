Ouderenfestival krijgt toestemming in Geldrop

Het Ouderenfestival mag op 26 september plaatsvinden aan Grote Bos 8 in Geldrop. Het evenement duurt van negen uur ’s ochtends tot zeven uur ’s avonds.

Gevonden voor jou

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft op 12 augustus toestemming gegeven voor het Ouderenfestival. Het festival wordt gehouden aan Grote Bos 8 in Geldrop en is bedoeld om ouderen een gezellige dag te bezorgen.