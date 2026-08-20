Navigatie overslaan
Ontdek

Container mag geplaatst worden in Mierlo

Vandaag om 10:07

Er is toestemming verleend om van 31 juli tot en met 30 september 2026 een container te plaatsen aan Meidoorn 28 in Mierlo. Het besluit is op 12 augustus verzonden door de gemeente Geldrop-Mierlo.

Gevonden voor jou

De vergunning geldt voor het plaatsen van een container gedurende twee maanden aan Meidoorn 28 in Mierlo. Het besluit hiervoor is enkele dagen geleden, op 12 augustus, door de gemeente verzonden.

De container mag geplaatst blijven staan tot en met 30 september 2026. De aanvraag staat geregistreerd onder zaaknummer 3801431.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Geldrop-Mierlo

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.