Container mag geplaatst worden in Mierlo

Er is toestemming verleend om van 31 juli tot en met 30 september 2026 een container te plaatsen aan Meidoorn 28 in Mierlo. Het besluit is op 12 augustus verzonden door de gemeente Geldrop-Mierlo.

Gevonden voor jou

De vergunning geldt voor het plaatsen van een container gedurende twee maanden aan Meidoorn 28 in Mierlo. Het besluit hiervoor is enkele dagen geleden, op 12 augustus, door de gemeente verzonden.

De container mag geplaatst blijven staan tot en met 30 september 2026. De aanvraag staat geregistreerd onder zaaknummer 3801431.