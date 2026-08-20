Activiteit BS De kleine Vos op 23 september in Mierlo

Op zaterdag 23 september vindt activiteit BS De kleine Vos plaats op de parkeerplaats aan Graspieper in Mierlo. Het evenement duurt van negen uur ’s ochtends tot zeven uur ’s avonds.

Gevonden voor jou

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft op 13 augustus toestemming gegeven voor de activiteit BS De kleine Vos. Het evenement wordt gehouden op de parkeerplaats aan de Graspieper en heeft een looptijd van tien uur.

De activiteit maakt gebruik van een vergunning onder de bijzondere wetten, wat betekent dat er specifieke regels en voorwaarden van toepassing zijn op het evenement. Het zaaknummer van de vergunning is 3790449.