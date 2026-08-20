Gehandicaptenparkeerplaats ingericht in Tricotstraat Geldrop

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft een gehandicaptenparkeerplaats aangewezen in de Tricotstraat in Geldrop. Deze parkeerplek is bedoeld voor een bewoner die vanwege persoonlijke omstandigheden en een geblokkeerde inrit niet altijd gebruik kan maken van zijn eigen terrein.

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Het besluit is genomen na onderzoek naar de situatie van de aanvrager. Hoewel de bewoner beschikt over een parkeervoorziening op eigen terrein, blijkt deze vaak onbereikbaar door auto's die de inrit blokkeren. Dit heeft volgens de aanvrager meerdere keren geleid tot het missen van medische afspraken.

De gemeente heeft vastgesteld dat de aanleg van een individuele gehandicaptenparkeerplaats geen nadelige effecten heeft op de verkeersveiligheid of doorstroming in de Tricotstraat. Ook hebben buurtbewoners geen bezwaar gemaakt tegen de inrichting van één parkeervak voor dit doel.

Het nieuwe parkeervak wordt gemarkeerd met een verkeersbord dat het kenteken van de auto van de bewoner vermeldt. Het besluit is bekendgemaakt op 20 augustus 2026 en de bijbehorende tekening is vanaf deze datum zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Geldrop.