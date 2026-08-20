Vergunning verleend voor kappen van vijf bomen in Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor het kappen van vijf dennen aan de Norbertusdreef.

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Op 18 augustus 2026 heeft de gemeente Valkenswaard besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van vijf bomen op de Norbertusdreef 2. Het gaat om vijf dennen, die volgens de vergunning mogen worden verwijderd.

De aanvraag valt onder het onderdeel 'vellen van houtopstanden'. Dit betekent dat het kappen van bomen officieel wordt toegestaan. De locatie bevindt zich in het centrum van Valkenswaard.

Belangrijke documenten met betrekking tot deze vergunning liggen ter inzage op het gemeentehuis. Deze inzageperiode startte op 19 augustus 2026 en duurt zes weken.