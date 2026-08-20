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Uitweg aangevraagd voor locatie in Roosendaal

Vandaag om 10:07

Er is een aanvraag ingediend voor een uitweg op de Topaasdijk 50 in Roosendaal. De melding werd gedaan op 18 augustus 2026 en heeft registratienummer 2026AUW050065.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een uitweg, oftewel een toegang tot een openbare weg vanaf een perceel. Het gaat om de locatie Topaasdijk 50, 4706 TK in Roosendaal. De melding is geregistreerd onder nummer 2026AUW050065.

De aanvraag kan op afspraak worden ingezien bij de publieksbalie van het stadskantoor. Bezwaar maken is op dit moment niet mogelijk. Dit kan pas nadat er een besluit is genomen over de aanvraag.

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