Bedrijf in Nuenen meldt opslag van gevaarlijke stoffen

Esro Petfood in Nuenen heeft gemeld dat het gevaarlijke stoffen gaat opslaan.

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Het bedrijf Esro Petfood B.V. aan De Huufkes 17 in Nuenen heeft een melding gedaan volgens het Besluit activiteiten leefomgeving. Het gaat om het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakkingen. Deze melding is nodig omdat het starten van een milieubelastende activiteit invloed kan hebben op de omgeving.

De melding is puur een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken. Het zaaknummer dat aan deze melding is gekoppeld, is Z-2026-011013.