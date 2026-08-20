Populieren in H. Kruispark Nuenen mogelijk gerooid

De gemeente Nuenen heeft een aanvraag ontvangen voor het rooien van populieren in het H. Kruispark. Het gaat om bomen bij Hooidonk 12A en de aanvraag is op 5 augustus ingediend.

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De aanvraag voor het rooien van populieren in het H. Kruispark in Nuenen is op 5 augustus ontvangen. Het betreft bomen op de locatie Hooidonk 12A. Burgemeester en wethouders van Nuenen, Gerwen en Nederwetten hebben dit bekendgemaakt.

Belangstellenden kunnen de aanvraag vanaf vandaag inzien. Het is nog niet mogelijk om bezwaar te maken. Dat kan pas nadat de omgevingsvergunning officieel is verleend.