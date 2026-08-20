Vergunningsaanvraag voor woningaanpassing in Nuenen ingetrokken

De aanvraag om de nok van een woning aan Heerendonk 2 in Nuenen te verhogen is ingetrokken. Dit gebeurde op 18 augustus 2026.

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In Nuenen heeft de aanvrager zijn vergunningsaanvraag ingetrokken voor het verhogen van de nok van een woning aan Heerendonk 2. De aanvraag stond geregistreerd onder zaaknummer 08203757340.

De gemeente heeft aangegeven dat tegen deze intrekking geen bezwaar kan worden gemaakt. Het is niet bekend waarom de aanvraag is ingetrokken.