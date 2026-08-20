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Vergunning verleend voor dakrenovatie in Helenaveen

Vandaag om 10:08

De gemeente heeft een vergunning verleend voor het vervangen van dakpannen op Oude Peelstraat 17 in Helenaveen. Het besluit is genomen op 18 augustus 2026 en heeft betrekking op bouw- en werkactiviteiten.

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De aanvraag voor het vervangen van dakpannen op Oude Peelstraat 17 in Helenaveen is goedgekeurd door de gemeente. Het besluit, geregistreerd onder nummer HZ-2026-0867, betreft zowel bouwactiviteiten als werkzaamheden die geen gebouw zijn.

Met de vergunning kan de eigenaar starten met de renovatie van het dak. Het besluit is genomen op 18 augustus 2026 en heeft betrekking op verschillende omgevingsplanactiviteiten. Voor meer informatie over het besluit zijn de stukken beschikbaar bij de gemeente Deurne.

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