Provincie hoopt Belgisch wegenvignet van tafel te krijgen

De provincie streeft ernaar om het Belgische wegenvignet van tafel te krijgen. De Vlaamse regering kondigde onlangs aan zo'n verplichte autosticker in te willen voeren. Brabant, Zeeland en Limburg zijn hier niet blij mee, net als het Rijk. De provincie spoort het Rijk aan juridische stappen te nemen, om te schade aan de Nederlandse economie te voorkomen.

"Een wegenvignet zoals voorgesteld zal een negatieve impact hebben op de Nederlandse economie, met name (maar niet alleen) in de grensregio's", schrijft de provincie in antwoord op schriftelijke vragen van Lokaal Brabant. "Het zal ook een sociaal maatschappelijke impact hebben."

Vlaanderen wil een vignet invoeren voor één dag, tien dagen, een maand, twee maanden en een jaar, met verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Wie zonder vignet over Belgische wegen rijdt, kan een boete van 70 euro krijgen.

De provincie heeft samen met Zeeland en Limburg haar zorgen geuit. "Dat heeft vooralsnog niet geleid tot afstel of uitstel", schrijft ze. Ook de minister van Infrastructuur heeft zijn zorgen bij de Vlaamse overheid geuit.

Juridische stappen

Naast Zeeland en Limburg, voert de provincie ook gesprekken met maatschappelijke organisaties als de ANWB en werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Het Rijk moet ook juridische stappen overwegen, vindt Brabant. Daarvoor ziet ze kansen: "Het wegenvignet van Duitsland is indertijd met succes aangevochten bij het Europese Hof omdat Duitsland haar inwoners wilde compenseren voor de kosten van het wegenvignet. Het Europese gelijkheidsbeginsel stelt dat aan de eigen inwoners dezelfde verplichtingen moet worden opgelegd als aan buitenlanders. Minister Weyts van het gewest Vlaanderen heeft aangegeven dat hij zoekt naar compensatie voor de eigen inwoners."