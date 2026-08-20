Melkveehouderij in Elsendorp wijzigt dierbezetting

Een melkveehouderij aan de Sijpseweg in Elsendorp heeft een melding gedaan voor het aanpassen van de dierbezetting. Het aantal melkkoeien wordt verminderd en het aantal vrouwelijk jongvee neemt toe.

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De melding is ingediend op 24 april 2026 bij de gemeente Gemert-Bakel. Het gaat om een kennisgeving volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), specifiek voor het houden van landbouwhuisdieren in een dierenverblijf.

Het aanpassen van de dierbezetting betreft een verschuiving in de aantallen, waarbij het aantal melkkoeien afneemt en er meer vrouwelijk jongvee komt. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de mogelijkheid om bezwaar te maken, omdat meldingen volgens het Bal enkel ter kennisgeving zijn.

De locatie van de rundveehouderij is aan de Sijpseweg 53 in Elsendorp.