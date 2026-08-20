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Container mag tijdelijk op Gruttolaan in Vught staan
Vandaag om 10:09
Op de Gruttolaan in Vught mag tussen 24 augustus en 26 oktober een container staan. De gemeente Vught heeft hiervoor ontheffing verleend.
De ontheffing is verleend voor het plaatsen van een container bij Gruttolaan 13 in Vught. Deze mag daar staan van 24 augustus tot en met 26 oktober 2026.
De vergunning is op 14 augustus 2026 verzonden door burgemeester en wethouders van Vught.
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