Vergunning aangevraagd voor evenement Helemaal Helvoirt

Organisatoren van Helemaal Helvoirt hebben een vergunning aangevraagd voor hun evenement in mei volgend jaar. Het feest staat gepland van 6 tot en met 9 mei 2027 aan de De Jonge van Zwijnsbergenstraat in Helvoirt.

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De aanvraag is op 13 augustus 2026 ingediend bij de gemeente Vught. Burgemeester en wethouders hebben dit bekendgemaakt. Het evenement vindt plaats in het dorp Helvoirt, dat valt onder de gemeente Vught.

Helemaal Helvoirt is een meerdaags feest en zal duren van donderdag 6 mei tot en met zondag 9 mei 2027. De locatie voor het evenement is de De Jonge van Zwijnsbergenstraat.