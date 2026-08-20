Vught heeft regels voor ereburgerschap en gemeentelijke penning

De gemeente Vught heeft sinds 2016 een verordening voor gemeentelijke onderscheidingen. Hierin staan de regels voor het ereburgerschap en de Van Beuningenpenning, bedoeld voor personen en organisaties die zich bijzonder hebben ingezet voor de gemeenschap.

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Het ereburgerschap is de hoogste onderscheiding van de gemeente Vught. Deze kan worden toegekend aan personen die zich op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente, ongeacht of ze er wonen. Bij deze onderscheiding hoort een oorkonde en een eremedaille in goud.

Daarnaast is er de Van Beuningenpenning, een bronzen legpenning met bijbehorende oorkonde. Deze onderscheiding kan worden uitgereikt aan personen, verenigingen of organisaties binnen en buiten Vught. De verdiensten moeten de gemeenschap als geheel hebben geraakt en vaak langdurig zijn uitgevoerd. Een eenmalige daad met grote impact kan ook in aanmerking komen.

De toekenning van het ereburgerschap gebeurt door de gemeenteraad, terwijl het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk is voor de Van Beuningenpenning. Alle onderscheidingen worden vastgelegd in het Ereboek van de gemeente Vught.