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Vergunning aangevraagd voor Burendag op Molenrijnselaan in Vught
Vandaag om 10:09
In Vught is een evenementenvergunning aangevraagd voor Burendag op 26 september 2026. Het evenement staat gepland aan de Molenrijnselaan.
De gemeente Vught heeft op 15 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor een vergunning voor Burendag. Het evenement wordt op zaterdag 26 september gehouden aan de Molenrijnselaan.
Burgemeester en wethouders van Vught maken de aanvraag bekend. Het dossiernummer van deze aanvraag is Z26-311611.
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