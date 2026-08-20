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Vergunningsaanvraag Burendag op Lekkerbeetjenlaan in Vught

Vandaag om 10:09

Op 17 augustus heeft de gemeente Vught een aanvraag ontvangen voor Burendag 2026 op de Lekkerbeetjenlaan.

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De aanvraag betreft een vergunning voor het organiseren van Burendag op zaterdag 27 september 2026. Het evenement staat gepland op de Lekkerbeetjenlaan in Vught.

Burgemeester en wethouders van Vught hebben deze aanvraag geregistreerd onder nummer Z26-311621.

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