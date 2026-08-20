Verkeersmaatregelen Vliertsestraat in Vught van 17 tot 21 augustus

Van 17 tot en met 21 augustus gelden tijdelijke verkeersmaatregelen op de Vliertsestraat in Vught. De gemeente Vught heeft hiervoor een vergunning verleend.

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De verkeersmaatregelen zijn nodig voor werkzaamheden aan de Vliertsestraat. De vergunning voor deze periode is al op 5 augustus verzonden door de gemeente.

De Vliertsestraat kan tijdens deze dagen hinder ondervinden, zoals afsluitingen of omleidingen. Het is nog niet bekend welke precieze gevolgen dit heeft voor het verkeer.