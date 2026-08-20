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Verkeersmaatregelen Vliertsestraat in Vught van 17 tot 21 augustus

Vandaag om 10:09

Van 17 tot en met 21 augustus gelden tijdelijke verkeersmaatregelen op de Vliertsestraat in Vught. De gemeente Vught heeft hiervoor een vergunning verleend.

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De verkeersmaatregelen zijn nodig voor werkzaamheden aan de Vliertsestraat. De vergunning voor deze periode is al op 5 augustus verzonden door de gemeente.

De Vliertsestraat kan tijdens deze dagen hinder ondervinden, zoals afsluitingen of omleidingen. Het is nog niet bekend welke precieze gevolgen dit heeft voor het verkeer.

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