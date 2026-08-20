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Rectificatie: WKB-melding voor nieuwbouw in Vught

Vandaag om 10:09

De aanvraag voor een nieuwbouwwoning aan de Vogelkerslaan 5A in Vught blijkt een melding volgens de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) te zijn.

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De gemeente Vught heeft bevestigd dat een eerder ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning voor nieuwbouw aan de Vogelkerslaan 5A is aangepast. Het gaat om een melding onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, ook wel WKB genoemd.

De melding, met referentienummer Z26-310914, is op 23 juli 2026 ontvangen. Het betreft de bouw van een nieuwe woning op het genoemde adres.

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