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Container en dixi mogen geplaatst worden in Versterstraat, Vught
Vandaag om 10:09
In Vught is toestemming verleend voor het plaatsen van een container en dixi in de Versterstraat. Dit mag vanaf 18 augustus tot en met 1 oktober 2026.
Burgemeester en wethouders van Vught hebben een vergunning afgegeven voor het tijdelijk gebruik van de openbare weg bij Versterstraat 27. Het gaat om het neerzetten van een container en een dixi (een mobiel toilet) gedurende deze periode.
De officiële ontheffing is op 13 augustus 2026 verzonden. Het betreft aanvraagnummer Z26-311367.
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