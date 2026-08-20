Dakkapel gepland aan Gladioluslaan in Waalre

In Waalre is een vergunning aangevraagd voor een dakkapel aan de Gladioluslaan. Het gaat om een verbouwing aan de voorzijde van een woning. De aanvraag is op 17 augustus ingediend bij de gemeente.

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De gemeente Waalre heeft een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning aan de Gladioluslaan. Het gaat om huisnummer 62. De aanvraag werd ingediend op 17 augustus 2026.

Het college van burgemeester en wethouders beslist later of de vergunning wordt verleend. Zodra daarover een besluit is genomen, volgt een nieuwe publicatie.

De locatie van het project is in postcodegebied 5582CE. Aanvragen en verleende vergunningen kun je digitaal inzien via de gemeente Waalre.