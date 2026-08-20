Melding milieubelastende activiteit in Moergestel afgehandeld

De gemeente Oisterwijk heeft een melding van H. en J. Burgers V.O.F. aan de Heuvelstraat 30 in Moergestel afgehandeld. Het ging om een milieubelastende activiteit, waaronder het opslaan van mest. De melding is op 18 augustus 2026 verwerkt.

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Het bedrijf H. en J. Burgers V.O.F. had een melding ingediend voor een milieubelastende activiteit. Het ging onder andere om het opslaan van vaste mest en het uitvoeren van veehouderij. Een eerder gemelde activiteit, het opslaan van drijfmest, digestaat of dunne fractie in een mestbassin, is inmiddels stopgezet.

De melding dateert van 31 december 2025 en is gekoppeld aan zaaknummer Z2025-00030298. Het is op 18 augustus 2026 door de gemeente Oisterwijk afgehandeld. De melding ligt niet ter inzage en er kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.