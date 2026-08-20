Evenementenvergunning aangevraagd voor lampionoptocht in Schaijk

Er is een vergunning aangevraagd voor een lampionoptocht op het Docus de Das Avonturenpad in Schaijk. Het evenement staat gepland voor 19 december 2026.

Gevonden voor jou

De gemeente heeft op 17 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning. De aanvraag betreft een lampionoptocht op het Docus de Das Avonturenpad, gelegen aan de Udensedreef in Schaijk.

Het evenement is gepland op zaterdag 19 december 2026. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 65808-2026. Dit betreft een melding van de ontvangen aanvraag, de plannen zijn niet openbaar en er kan niet formeel op worden gereageerd.