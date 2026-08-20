Vergunning tijdelijke woonunit Zeeland verleend

De gemeente Maashorst heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan Zevenhuis 25 in Zeeland. Het gaat om een woonunit die maximaal drie jaar gebruikt mag worden tijdens de verbouwing van een huis.

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Op 18 augustus 2026 heeft de gemeente Maashorst besloten om de aanvraag met zaaknummer 63281-2026 goed te keuren. Hiermee is het tijdelijk plaatsen van een woonunit tijdens de verbouwing van een woonhuis toegestaan. Dit mag voor maximaal 36 maanden.

De vergunning is verleend onder het omgevingsplan en betreft een bouwactiviteit. Het besluit is op dezelfde dag verzonden.