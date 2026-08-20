Vergunning voor dakwijziging woning in Uden verleend

De gemeente Maashorst heeft een vergunning verleend voor het wijzigen van de dakbedekking van een woning aan de Bronkhorstsingel in Uden.

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Het besluit over de vergunningaanvraag is op 18 augustus 2026 genomen. De aanvraag betreft een wijziging van de dakbedekking op een eerder verleende vergunning voor het verbouwen van de woning. Het gaat om zowel technische aanpassingen als veranderingen volgens het omgevingsplan.

De betreffende woning ligt aan de Bronkhorstsingel 2 in Uden. De vergunning is inmiddels verzonden naar de aanvrager. Het zaaknummer van deze aanvraag is 55091-2026.