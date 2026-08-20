Intocht Sinterklaas en sinterklaashuis in Luyksgestel op 15 november

Op woensdag 15 november 2026 komt Sinterklaas aan in Luyksgestel. Tussen 17:30 en 19:30 uur wordt de intocht georganiseerd en de toren wordt ingericht als sinterklaashuis.

Gevonden voor jou

De gemeente Bergeijk heeft een melding ontvangen voor de organisatie van de intocht van Sinterklaas in Luyksgestel. De festiviteiten vinden plaats op woensdag 15 november van half zes tot half acht ’s avonds. Daarnaast wordt de toren in Luyksgestel omgetoverd tot sinterklaashuis.

De melding betreft een evenement waarbij gebruik wordt gemaakt van de openbare ruimte en waarbij geluid geproduceerd wordt. Volgens de gemeente is alles in orde en mag de activiteit uitgevoerd worden.