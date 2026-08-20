Melding bodemenergiesysteem bij Standerdmolen in Bergeijk

Het bedrijf Besteco Duurzame Energiesystemen heeft een melding gedaan voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem aan de Standerdmolen 11 in Bergeijk.

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Op 17 augustus heeft de gemeente Bergeijk een melding ontvangen van Besteco Duurzame Energiesystemen B.V. Het gaat om de aanleg en ingebruikname van een gesloten bodemenergiesysteem op het adres Standerdmolen 11.

Een gesloten bodemenergiesysteem zorgt ervoor dat energie uit de bodem wordt gewonnen en opnieuw wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor verwarming of koeling. Zo'n melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en is uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze melding.

De melding is geregistreerd onder het DSO-verzoeknummer 2026081700965 en draagt het kenmerk Z-2026-013171.