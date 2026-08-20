Woning toegevoegd in Vlaamse schuur in Baarle-Nassau

In Baarle-Nassau is een vergunning aangevraagd voor een woning in een Vlaamse schuur.

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De gemeente Baarle-Nassau heeft op 17 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor het toevoegen van een woning in een cultuurhistorisch waardevolle Vlaamse schuur. De locatie van de schuur is Boschoven 4, in Baarle-Nassau.

De Vlaamse schuur heeft historische waarde en het plan is om hier een woning aan toe te voegen. Deze aanvraag voor een omgevingsvergunning moet nog beoordeeld worden door de gemeente.