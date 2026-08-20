Vergunning voor container op parkeervak in Bergeijk

De gemeente Bergeijk heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een container tegenover Lavendelstraat 27. De vergunning geldt van 20 augustus tot en met 3 oktober.

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Van 20 augustus tot en met 3 oktober mag een container van 2,5 meter breed, 5 meter lang en 1 meter hoog geplaatst worden op een parkeervak tegenover Lavendelstraat 27 in Bergeijk. De vergunning hiervoor is op 18 augustus door de gemeente verleend.

Het gebruik van de openbare ruimte voor deze container valt onder een speciale toestemming van de gemeente. Wie het niet eens is met deze vergunning kan binnen zes weken na de verstuurdatum bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Bergeijk.