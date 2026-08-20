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Vergunning voor bistro Ballegooyen Modes in Dussen verleend
Vandaag om 10:22
De gemeente Altena heeft een vergunning verleend voor een bistro en lunchroom op Molenkade 27 in Dussen. Bistro Ballegooyen Modes mag vanaf 12 augustus officieel van start.
Bistro Ballegooyen Modes heeft een exploitatievergunning gekregen van de gemeente Altena. Het betreft de locatie aan Molenkade 27 in Dussen, waar de zaak nu officieel mag openen. De vergunning is op 12 augustus 2026 afgegeven.
De vergunning valt onder de Algemene plaatselijke verordening, een set regels voor openbare orde en veiligheid. Het besluit heeft mogelijk gevolgen voor de directe omgeving van de zaak.
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