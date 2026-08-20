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Biesbosch Open Water Race verplaatst naar 23 augustus
Vandaag om 10:22
De Biesbosch Open Water Race in Werkendam is verplaatst naar zondag 23 augustus 2026. Het evenement vindt plaats van tien uur ’s ochtends tot één uur ’s middags bij het Biesbosch Museumeiland. De organisatie ligt in handen van zwem- en poloclub “De Biesboschzwemmers”.
De verplaatsing van de Biesbosch Open Water Race was nodig vanwege extreme warmte op de eerder geplande datum. Het evenement, georganiseerd door zwem- en poloclub “De Biesboschzwemmers”, vindt plaats in het water rond het Biesbosch Museumeiland aan de Hilweg 2 in Werkendam.
De vergunning voor de nieuwe datum is op 13 augustus 2026 verzonden door de gemeente Altena. Het evenement zal zondag 23 augustus van tien uur ’s ochtends tot één uur ’s middags duren.
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