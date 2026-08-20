Bierrun Almkerk verplaatst naar 3 oktober vanwege hitte

De Bierrun in Almkerk is vanwege extreme warmte verplaatst naar zaterdag 3 oktober. Het evenement start en eindigt bij “De Soos” aan de Provincialeweg Noord.

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De Bierrun in Almkerk zou oorspronkelijk op een andere datum plaatsvinden, maar de organisatie heeft besloten het te verzetten vanwege de hitte. Het evenement is nu gepland op zaterdag 3 oktober 2026, van tien uur ’s ochtends tot zeven uur ’s avonds.

De start en finish van het hardloopevenement zijn bij jongerencentrum “De Soos” aan de Provincialeweg Noord 12 in Almkerk. Stichting Jeugdwerk Almkerk, ook bekend als “De Soos”, is verantwoordelijk voor de organisatie.