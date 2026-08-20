Ontheffing Alcoholwet voor Zomerfeesten in Genderen verleend

De gemeente Altena heeft een ontheffing van de Alcoholwet verleend voor de Zomerfeesten in Genderen. Het evenement vindt plaats van maandag 24 tot en met zondag 30 augustus op het grasveld tussen de Akkerstraat en Van der Beekstraat.

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De Zomerfeesten worden georganiseerd door Oranjevereniging Juliana Genderen. Tijdens het evenement mogen alcoholische dranken worden geschonken op verschillende tijdstippen. De feesten beginnen maandag 24 augustus en eindigen zondag 30 augustus.

De gemeente heeft de ontheffing op 13 augustus verzonden. Het evenement vindt plaats in een tent op het grasveld tussen de Akkerstraat en Van der Beekstraat. De openingstijden variëren per dag, van maandagavond tot zondagmiddag.