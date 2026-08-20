Someren beperkt openbaarheid bestuursarchief 2010-2017

Het bestuursarchief van de gemeente Someren over 2010-2017 heeft beperkingen gekregen in de openbaarheid. Sommige stukken blijven tot 75 jaar lang alleen toegankelijk met toestemming.

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Het college van burgemeester en wethouders in Someren heeft besloten om de openbaarheid van delen van het bestuursarchief 2010-2017 te beperken. Dit is gedaan om de persoonlijke levenssfeer te beschermen. Inventarisnummers binnen de collectie blijven tot maximaal 75 jaar alleen toegankelijk voor mensen buiten de gemeente na goedkeuring van de archiefbeheerder.

Het archief, dat eerder is opgeschoond en voorbereid voor overbrenging, bevat stukken die pas vanaf 2075 tot 2092 volledig openbaar worden. Het vervroegd overbrengen van een deel van het archief, namelijk de periode 2005-2017, is toegestaan door de gemeentearchivaris. Voor het raadplegen of reproduceren van deze documenten is toestemming vereist.