Someren stelt regels voor transportcapaciteit woningbouw

De gemeente Someren heeft nieuwe regels vastgesteld voor de verdeling van schaarse elektriciteitstransportcapaciteit. Vanaf 1 oktober kunnen projecten op een ranglijst worden geplaatst, zodat woningbouw in congestiegebieden mogelijk blijft.

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Door een gebrek aan capaciteit op het elektriciteitsnet kunnen woningbouwprojecten in Someren vertraging oplopen. Om dit probleem aan te pakken, heeft het college van burgemeester en wethouders beleidsregels opgesteld. Hierin wordt bepaald hoe de gemeente prioriteit geeft aan projecten die transportcapaciteit nodig hebben.

De regels richten zich op een eerlijke, transparante verdeling van elektriciteitstransportcapaciteit. Projecten worden beoordeeld op criteria zoals de geplande start van de bouw en de mate van planologische en juridische voorbereiding. Gemeentelijke projecten worden volgens dezelfde criteria behandeld als initiatieven van ontwikkelaars. Vanaf 1 oktober kunnen aanvragen worden ingediend, waarbij de gemeente projecten op een volgordelijst plaatst. Deze lijst wordt gebruikt om verzoeken bij de netbeheerder in te dienen.

De nieuwe aanpak is noodzakelijk omdat netbeheerders sinds januari 2026 prioriteit moeten geven aan projecten met maatschappelijk belang, zoals woningbouw. De gemeente verwacht hiermee bij te dragen aan de realisatie van nieuwe woningen in gebieden met netcongestie.