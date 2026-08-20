Melding kleinschalig tanken voertuigen in Hilvarenbeek

Het college van Hilvarenbeek heeft een milieumelding afgehandeld voor kleinschalig tanken van voertuigen aan de Kleine Voort 12.

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De melding, ingediend op 24 juli 2026, betreft het kleinschalig tanken van voertuigen op het adres Kleine Voort 12 in Hilvarenbeek. Het gaat om een melding volgens de Wet milieubeheer, waarbij geen bezwaar- of beroepsmogelijkheden bestaan.

De melding is geregistreerd onder kenmerk 1068141 en ligt niet ter inzage. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze inmiddels afgehandeld.