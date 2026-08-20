Melding milieubeheer: opslag diesel in Hilvarenbeek

In Hilvarenbeek is een melding gedaan voor het opslaan van diesel en andere vloeistoffen in bovengrondse tanks op Kleine Voort 12. Deze melding is op 24 juli afgehandeld.

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Het betreft een melding onder de Wet milieubeheer. Op de locatie aan Kleine Voort 12 worden diesel en andere vloeistoffen opgeslagen in bovengrondse tanks. Het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek heeft deze melding verwerkt.

De melding is niet in te zien en er kunnen geen bezwaren of beroepen worden ingediend. De afhandeling vond plaats op 24 juli 2026 en heeft als kenmerknummer 1068148.