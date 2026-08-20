Melding tijdelijke opslag van grond in Hilvarenbeek afgehandeld

De gemeente Hilvarenbeek heeft een melding afgehandeld voor het tijdelijk opslaan van grond aan Het Broekstraatje.

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Het gaat om een milieumelding die op 27 juli 2026 is ontvangen door het college van burgemeester en wethouders. De locatie van de tijdelijke opslag is Hilvarenbeek, bekend onder kenmerk HVR00 P 2231.

De melding betreft een depot waar grond tijdelijk opgeslagen wordt. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden aangetekend. De melding ligt ook niet ter inzage.