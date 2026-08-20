Melding milieubeheer: telen van gewassen in Hilvarenbeek

In Hilvarenbeek is een melding afgehandeld voor het telen van gewassen in openlucht op Kleine Voort 12.

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Het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek heeft een milieumelding ontvangen en afgehandeld. Het gaat om een melding voor het telen van gewassen in de openlucht. De locatie betreft Kleine Voort 12, 5081 XG Hilvarenbeek.

De melding is op 24 juli 2026 verzonden en staat geregistreerd onder kenmerk 1068154. Er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep en de melding ligt niet ter inzage.