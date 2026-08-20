Open Monumentendag in Rucphen: gratis kijkje achter gesloten deuren

Op zaterdag 12 september opent de gemeente Rucphen meerdere historische locaties voor de jaarlijkse Open Monumentendag. Bezoekers kunnen gratis genieten van erfgoed dat normaal gesloten blijft en meer leren over de geschiedenis van de monumenten.

Gevonden voor jou

Dit jaar staat Open Monumentendag in het teken van ‘Veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid’. Het thema benadrukt hoe monumenten ondanks uitdagingen de tand des tijds hebben doorstaan en een verhaal vertellen van behoud en vernieuwing. Ook Rucphen heeft voorbeelden van veerkrachtig erfgoed.

In de gemeente Rucphen kunnen bezoekers onder andere een kijkje nemen bij de Lourdesgrot en Sint Willibrorduskerk in Sint Willebrord, molen De Heimolen in Rucphen en molen De Hoop in Sprundel. Daarnaast is de Onze Lieve Vrouw kapel in Zegge te bezichtigen. De toegang is gratis.

Samenwerking met Roosendaal

De officiële opening van Open Monumentendag vindt om tien uur ’s ochtends plaats in de Sint-Jan in Roosendaal. Later op de dag, om twee uur ’s middags, is er een ceremonie in Rucphen bij De Heimolen. Tijdens dit moment wordt het eerste exemplaar van het boek ‘Rucphen Toen en Nu. Vijf kerkdorpen in woord en beeld’ aangeboden aan burgemeester van der Meer Mohr.

Het boek is samengesteld door Stichting Rucphen Toen en Nu in samenwerking met de heemkundekringen uit de gemeente. Het biedt een unieke kijk op de geschiedenis van de vijf kerkdorpen in woord en beeld.

Open Monumentendag geeft een bijzondere kans om de diversiteit van het historisch erfgoed in Rucphen te ontdekken. De gemeente nodigt iedereen uit om zich te laten verrassen door de verhalen en schoonheid van de monumenten.