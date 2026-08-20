Breda verwelkomt duizenden nieuwe studenten met introductieactiviteiten

Duizenden studenten starten binnenkort hun studie in Breda. Met een bruisende introductieperiode, waaronder het Introfestival en de Stadsdag, laat Breda zien dat het meer biedt dan alleen onderwijs: een echte studentenstad.

Gevonden voor jou

Breda bereidt zich voor op de komst van duizenden nieuwe mbo- en hbo-studenten. Onder de campagne ‘Welkom in jouw studentenstad’ worden diverse activiteiten georganiseerd om hen een warm welkom te geven. Gemeente Breda, onderwijsinstellingen en studentenverenigingen werken samen om de introductieperiode tot een succes te maken.

Een van de hoogtepunten is de Stadsdag op 24 augustus, speciaal voor nieuwe BUas-studenten. Op deze dag leren zij Breda beter kennen, samen met studenten van Avans Hogeschool. Ook het Introfestival op 3 september in het Valkenbergpark belooft een groot evenement te worden, waar duizenden studenten samenkomen voor een feestelijke start van hun studententijd.

GoodMood sluit introductie af

De introductieperiode eindigt met het evenement GoodMood, dat van 5 tot en met 9 oktober plaatsvindt. Tijdens deze dagen ontdekken studenten bijzondere locaties in Breda, bouwen ze een sociaal netwerk op en ervaren ze wat de stad te bieden heeft. Dit moet bijdragen aan een gevoel van verbondenheid met Breda als hun studentenstad.

Volgens de gemeente brengen studenten niet alleen levendigheid, maar ook creativiteit en talent naar de stad. Door hen vanaf het begin actief te betrekken, hoopt Breda dat studenten zich langdurig aan de stad verbinden, ook na hun studie. Dit past binnen de ambitie om Breda te profileren als een aantrekkelijke stad om te wonen, werken en ondernemen.

Het programma voor de introductieperiode benadrukt ontmoeting en verbinding, met als doel nieuwe vriendschappen en een sterk sociaal netwerk op te bouwen. Studenten krijgen zo een vliegende start in hun nieuwe stad.