Gratis bijeenkomsten valpreventie in Lieshout en Mariahout

In Lieshout en Mariahout worden gratis bijeenkomsten georganiseerd over valpreventie. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen deelnemers praktische tips en een screening door een fysiotherapeut. Bij een verhoogd valrisico kun je deelnemen aan een gratis vervolgcursus. De eerste bijeenkomst in Lieshout zit al vol.

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Zelfstandig blijven wonen en veilig bewegen zijn belangrijk, vooral voor ouderen. Bij het ouder worden neemt het risico op vallen toe, wat grote gevolgen kan hebben voor de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen. Om dit risico te verkleinen, organiseert Vitaal Laarbeek Negen informatiebijeenkomsten in Lieshout en Mariahout.

Tijdens de bijeenkomsten delen professionals praktische tips om vallen te voorkomen. Daarnaast voert een fysiotherapeut een screening uit om te bepalen of er sprake is van een verhoogd valrisico. Wie een verhoogd risico heeft, kan gratis deelnemen aan een vervolgcursus.

Data en locaties

De bijeenkomsten vinden plaats op maandag 31 augustus in Dorpshuis Lieshout en donderdag 3 september in Buurthuis Mariahout, beide van kwart voor twee tot vier uur in de middag. De bijeenkomst in Lieshout zit al vol, maar geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een interesselijst. Via die lijst ontvangen zij bericht zodra er weer een bijeenkomst wordt georganiseerd.

Er zijn maximaal vijftig plaatsen beschikbaar. Voor deelname kun je je aanmelden via de website van Negen. De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk.

Positieve resultaten

Eerdere bijeenkomsten hebben positieve effecten laten zien. Veel deelnemers geven aan dat hun bewegingsgemak is verbeterd en dat zij meer zelfvertrouwen hebben gekregen. Valpreventie draagt niet alleen bij aan fysieke gezondheid, maar zorgt ook voor sociale verbinding. Veel deelnemers houden er nieuwe sociale contacten aan over.