Fitdag in Boxtel: gratis workshops voor 50-plussers

Op zaterdag 3 oktober organiseert Boxtel een Fitdag voor 50-plussers. Het evenement staat in het teken van gezonde gewoontes en biedt gratis workshops en activiteiten in De Walnoot.

Gevonden voor jou

Inwoners uit Boxtel, Liempde, Lennisheuvel en Esch worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Fitdag. Deze jaarlijkse middag richt zich op vitaliteit en gezondheid. Het evenement is een samenwerking tussen ContourdeTwern, Brede Samenwerking Boxtel, Seniorenvereniging Boxtel, Leergebied® Gezond Boxtel, vrijwilligers en de gemeente.

Tijdens de middag staan drie workshops centraal. Erik Faes geeft tips en oefeningen voor beweging op elke leeftijd. Slaapoefentherapeut Renate Arens deelt praktische adviezen voor een betere nachtrust. Het Hobbycentrum Boxtel legt uit hoe hobby’s kunnen bijdragen aan ontspanning en sociale contacten. Ook is er een presentatie van Lowie van Doninck over de Blue Zones, plekken in de wereld waar mensen opvallend gezond en lang leven.

Gezond ontmoeten

Naast de workshops is er ruimte voor gesprekken over gezondheid en welzijn. Seniorenvereniging Boxtel biedt persoonlijke gesprekken aan op basis van Positieve Gezondheid. Vrijwilligers zorgen voor gezonde tussendoortjes en een interactieve quiz sluit de middag af.

Praktische informatie

De Fitdag vindt plaats op zaterdag 3 oktober 2026 in De Walnoot, Boxtel. De middag duurt van 13.30 tot 16.30 uur, met een inloop vanaf 13.00 uur. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. Inwoners zonder vervoer kunnen gebruikmaken van Seniorenvervoer.