Hollandse bonen hebben het zwaar en dus kiest boer Henk voor wat anders

Z'n eigen boontjes doppen, dat kan boer Henk uit Deurne wel. Alleen doen zijn Nederlandse bonen het dit jaar niet zo goed. Dat heeft alles te maken met de hitte en de droogte. Gelukkig heeft Henk ook andere rassen op zijn boerderij die wél passen bij dit weer": "We gaan gewoon tropische bonen eten, die doen het nu wel goed!"

De afgelopen tijd was het warm, heel warm. We tikten extreme temperaturen aan en de regen bleef uit. Dat heeft invloed gehad op de bonenteelt en dat heeft ook boer Henk gemerkt. "Ik teel tien verschillende soorten bonen en het verschilt heel erg per soort hoe ze het doen. De oudere Nederlandse rassen vallen tegen: de sperziebonen, de boterbonen en de spekbonen. Zelfs al geef je ze water." Dat er sinds deze week weer regen valt, is ook geen redding voor die Hollandse boontjes. "Ik verwacht dat de regen van nu te laat is", stelt Henk. "We oogsten de bonen al een week of vier en ik geloof niet dat ze nog extra bloemetjes gaan vormen om te herstellen."

"We moeten gewoon overstappen op een ander boontje."

De Nederlandse rassen doen dit jaar dus een beetje voor spek en bonen mee, maar dat geldt niet voor de andere soorten die Henk teelt. Hij laat de borlottiboon zien. "Dat zijn Italiaanse bonen en die hebben het prachtig gedaan dit jaar. Deze worden gekookt en gaan in een potje met een heerlijk sausje."

Borlottibonen van Henk (foto: Ruud Ritzen).

Iets verderop hangen paarse bonen. "Trionfo Violetto, ook Italiaans. Deze is gewoon lekker mals", vertelt Henk, terwijl hij een hapje neemt. "Ik noem 'm ook weleens toverboontje, want als je hem kookt dan wordt-ie donkergroen." Verder hangen er prachtige yin-yang-bonen en lupinebonen. "Wil je witte bonen in tomatensaus eten? Dan kun je ook deze lupinebonen gebruiken in plaats van witte. We moeten gewoon overstappen op een ander boontje." Henk experimenteert met allerlei rassen. "Als het klimaat opwarmt moeten we wel andere soorten bonen gaan telen. We passen ons aan aan de natuur", zegt hij. Henk verkoopt zijn groenten aan een aantal restaurants en cateraars. "Voor grote akkerbouwers is het natuurlijk minder makkelijk om over te stappen, maar ik hoop dat dit uiteindelijk ook in de reguliere akkerbouw kan. Er zijn genoeg soorten bonen dus dat hoeft geen probleem te zijn."