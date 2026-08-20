Werkzaamheden Kempenlaan duren één week langer

De werkzaamheden aan de bushaltes op de Kempenlaan in Goirle duren langer. Aannemer Heijmans verwacht het project op vrijdag 28 augustus af te ronden. Tot die tijd blijft de weg afgesloten en gelden er omleidingen. Daarna kan het verkeer weer gebruik maken van de Kempenlaan.

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De renovatie van de bushaltes aan de Kempenlaan begon eind juni. Het grootste deel van het werk is inmiddels afgerond, waaronder het verlengen van een bestaande bushalte, de aanleg van een nieuwe bushalte en een voetgangersverbinding richting de rotonde bij de Rillaersebaan. Toch is er nog een extra week nodig om de laatste werkzaamheden zorgvuldig af te maken.

De aannemer geeft aan dat de weg tot vrijdag 28 augustus afgesloten blijft. Omleidingsroutes blijven van kracht voor verkeer en fietsers kunnen gebruik maken van routes 5 en 6 via de Wermenbossestraat en Rillaersebaan.

Omwonenden geïnformeerd

Omwonenden van de Kempenlaan ontvangen deze week een bewonersbrief met meer informatie over de voortgang van het project. Meer informatie over de werkzaamheden is ook te vinden op de website van de gemeente Goirle.

Na afronding van het project wordt de Kempenlaan weer volledig opengesteld voor verkeer.