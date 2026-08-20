Geldrop-Mierlo onderzoekt nieuw initiatievenfonds

De gemeente Geldrop-Mierlo onderzoekt de oprichting van het Stadteland Initiatievenfonds. Dit fonds moet nieuwe samenwerkingen tussen ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties mogelijk maken. Het wordt gefinancierd via een opslag op de onroerendezaakbelasting (OZB) voor niet-woningen. In december besluit de gemeenteraad over de invoering.

Gevonden voor jou

Het Stadteland Initiatievenfonds is bedoeld om projecten te ondersteunen die Geldrop-Mierlo sterker maken. Denk aan initiatieven die sport en zorg combineren, onderwijs en lokale bedrijven verbinden of de gemeente meer op de kaart zetten. Het fonds moet financiële en organisatorische ondersteuning bieden voor ideeën die anders moeilijk van de grond komen.

De financiering van het fonds komt uit een opslag op de OZB voor niet-woningen. Eigenaren en gebruikers van onder andere bedrijven, winkels, kantoren, horeca, scholen en sportaccommodaties dragen automatisch bij. De bijdrage bedraagt 65 euro per 100.000 euro WOZ-waarde. Ook de gemeente draagt bij voor het vastgoed dat zij bezit. Alle opbrengsten gaan rechtstreeks naar het fonds en worden niet gebruikt voor andere gemeentelijke uitgaven.

Raadsbesluit in december

In december zal de gemeenteraad een besluit nemen over de invoering van het fonds. Dit kan financiële gevolgen hebben voor eigenaren en gebruikers van niet-woningen. Daarom roept de gemeente organisaties op om zich goed te informeren over wat het fonds inhoudt en hoe het werkt. Het gaat onder meer om vragen als: wat kan het fonds betekenen, hoe wordt het georganiseerd en welke projecten kunnen ermee worden gerealiseerd?

Inloopbijeenkomsten

Om informatie te delen en ideeën op te halen, organiseert de gemeente twee inloopbijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is op dinsdag 1 september van half zeven tot acht uur ’s avonds in ’t Patronaat in Mierlo. De tweede is op woensdag 9 september van half elf tot twaalf uur ’s ochtends in de Weeffabriek in Geldrop. Organisaties kunnen daar hun vragen stellen en meedenken over mogelijke projecten.

Meer informatie over het Stadteland Initiatievenfonds is te vinden via de website van de gemeente Geldrop-Mierlo.