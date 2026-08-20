Vergunning geluidsscherm A67 bij Lierop verleend

De omgevingsvergunning voor een nieuw geluidsscherm langs de A67 bij Lierop is verleend. De vergunning is vandaag officieel bekendgemaakt. Ook is deze vermeld in de lokale krant van deze week. Hiermee komt de aanleg van het geluidsscherm een stap dichterbij.

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Vanaf vandaag is de omgevingsvergunning voor het geluidsscherm langs de A67 bij Lierop gepubliceerd op overheid.nl. Belanghebbenden kunnen via deze bekendmaking lezen hoe zij bezwaar kunnen maken. De vergunning is daarnaast opgenomen in ’t Contact, de lokale krant van deze week.

De gemeente Someren heeft met de vergunning een belangrijke stap gezet in de voorbereiding van het geluidsscherm. Het scherm moet zorgen voor minder geluidsoverlast voor omwonenden van de snelweg.

Tijdelijke opslag materialen

Om straks zonder vertraging aan de bouw te kunnen beginnen, worden binnenkort materialen opgeslagen op een deel van het toekomstige werkterrein. De aannemer heeft van de gemeente toestemming gekregen om hiervoor tijdelijke voorzieningen te treffen. Dit moet ervoor zorgen dat de opslag veilig verloopt.

Er is nog geen startdatum voor de daadwerkelijke werkzaamheden aan het geluidsscherm. De opslag van materialen heeft bovendien geen gevolgen voor het recht om bezwaar te maken tegen de verleende vergunning.